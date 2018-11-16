8.Malatya Uluslararası Film Festivali, Ödül Töreniyle Sona Erdi

Ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya eski Valisi Ulvi Saran, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın yanı sıra sanat camiasından birçok ünlü oyuncu ve yönetmen katıldı.

Kırmızı Halı Geçiş Töreni'nin ardından; yazar, seslendirme sanatçısı ve televizyon sunucusu Yekta Kopan'ın sunuculuğuyla ödül töreni başladı. Malatya'da festival kapsamında bir hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili hazırlanan kısa bir tanıtım filmi gösterildi.

BAŞKAN POLAT: "MALATYA'DA 1 HAFTA BOYUNCA SANAT RÜZGÂRI ESTİ"

'En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü'nü'Aydede' filminin senaristi Abdurrahman Öner'e takdim eden Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: "Malatya'da 1 hafta boyunca sanat rüzgârı esti. 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne katkı sunan, yönetmenler, sanatçılar ve festivalin organizasyonunu yapan ekibe teşekkür ediyorum." dedi.

8.Malatya Uluslararası Film Festivali'nde Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) Uluslararası Yarışmada; Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' ise Ulusal Yarışmada 'En İyi Film' ödülünü aldı. Ulusal Yarışmada, 'Aydede' filmindeki rolüyle Ezgi Mola 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilirken; 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahipleri ise 'Güvercin' filmindeki performansıyla Kemal Burak Alper ile 'Halef' filmindeki rolüyle Baran Şükrü Babacan oldu.

"MALATYA ULUSAL VE ULUSLARARASI FİLM PLATFORMU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU"

Uluslararası Kısa Metrajda En İyi Film Ödülü 'The Teacher'e verildi. Ödülü Filistin Kültür Bakanlığı Sinema Bölümü Direktörü Lina Buhari Bokhary takdim etti.

Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Dalında Jüri Özel Ödülü 'Her şey Yolunda' filmine verildi. Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Dalında birincilik ödülü ise 'Sonsuz'a gitti. Ödülü yönetmen Emre Konuk verdi.

Malatya Film Platformu Uluslararası Senaryo Geliştirme Destek Ödülü 'Bir Tutam Karanfil', 'Kurt' ve 'Zamanımızın Bir Kahramanı' filmlerine verildi. Ödülleri Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu takdim etti.

TRT Kısa Film Yapım Destek Ödülleri 'Kar Kış Kıyamet', 'Kendini Gömen Adam' ve 'Zemberek' filmlerine verilirken, ödülleri yönetmen Mesut Uçakan ödülleri takdim etti.

Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü ise 'Aralık' filmine verildi, ödülü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz takdim etti.

TRT Ön Alım Yapım Destek Ödülü 'Bir Düş Gördüm' filmine verildi. Ödülü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu verdi.

"Uluslararası Yarışma En İyi Film: The Load (Yük)"

Festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, En İyi Film Ödülü Ognjen Glavonic'in yönettiği 'The Load' (Yük) filmine verildi. Ödülü sahibine teslim eden Uluslararası Yarışma Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Ceylan, 'The Load'un (Yük) 'Aslında ajite sayılabilecek, abartılı bir konuya hiç ahlakçılık yapmadan, yargılamadan, son derece sade ama yetkin bir sinema diliyle anlatmayı başardığı için' ödüle layık görüldüğünü ifade etti.

Uluslararası Yarışma Kristal Kayısı Jüri Özel Ödülü ise Julia Achilli tarafından 'Aga' adlı filme verildi.

"Ulusal Yarışma En İyi Film: Anons"

Festivalde bu yılın Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nın kazananları, Kristal Kayısı Ödülleri'ni birbirinden değerli isimlerden aldı.

Ulusal Yarışma En İyi Film Ödülü'nü Festival Onursal Başkanı Malatya Valisi Aydın Baruş açıkladı. En iyi film ödülüne Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi layık görüldü. Film ekibi ödülünü Baruş'un elinden aldı.

'Aydede' filmi ile Ulusal Yarışma'da 'En İyi Kadın Oyuncu Kristal Kayısı' ödülünü Ezgi Mola alırken, 'En İyi Erkek Oyuncu Kristal Kayısı' ödülü 'Güvercin' filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper ve 'Halef' filmindeki performansıyla Baran Şükrü Babacan arasında paylaştırıldı.

'Ulusal Uzun Metraj Yarışma Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Banu Sıvacı'nın yönettiği 'Güvercin' filmi oldu. Sıvacı, ödülünü Prof. Dr. Ulvi Saran'ın elinden aldı.

'En İyi Yönetmen Kristal Kayısı Ödülü'ne 'Anons' filmiyle Mahmut Fazıl Coşkun layık görüldü. Ödül Jüri Başkanı Reis Çelik tarafından takdim edildi.

'En İyi Senaryo Kristal Kayısı Ödülü' ise 'Aydede' filminin senaristi Abdurrahman Öner'in oldu. Öner'e ödülünü Festival Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat verdi.

Fahri Kayahan En İyi Müzik Kristal Kayısı Ödülü', 'Güvercin' filmi ile Canset Özge Can'ın oldu. Ödülü, Atalay Taşdiken takdim etti. 'En İyi Görüntü Yönetmeni Kristal Kayısı Ödülü'nü 'Anons' filmi ile Krumm Rodrigues aldı. Ödülü Gökhan Tiryaki takdim etti.

Ödül gecesinde SİYAD Ödülü'nün sahibi 'Sıra dışı bir olayı günlük yaşamının sıradanlığı içerisinde ve absürd bir komedi diliyle ve özgün bir sinema diliyle anlattığı için' Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği 'Anons' filmi oldu. Kemal Sunal Halk Jürisi Ödülü ise Mustafa Karadeniz'in yönettiği 'Çınar' filminin oldu. Ödülü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren takdim etti.