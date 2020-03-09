8 Mart 2020 Haberleri
8 Mart 2020 Manşet Haberleri.
09.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:18
- Avrupa'da koronavirüs kabusu büyüyor! İtalya ve Fransa'da ölü sayısı yükseldi
- Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime süresiz ara verildi
- İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü
- Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı
- Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı
- Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi
- Fatih Terim'den hakem tepkisi: O pozisyonda VAR devreye girmez, Serkan Çınar'ın günahı neydi?
- Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
- Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı
- Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu
- Mert Hakan'dan G.Saray açıklaması: Sivasspor'da oynuyorum, farklı düşüncem olur mu?
- Sivasspor maçında verilen penaltı kararı, Galatasaraylıların tepkisini çekti
- Semih Özsoy: Abdullah Avcı'yla hiç görüşmedik, uzun vadeli bir teknik direktör arıyoruz
- Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
- İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi
- Semih Özsoy'dan Galatasaray'a gönderme: Zorlu'yu işaret edip 'Ligde şaibe var' diyenler neden ortadan kayboldu?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü esnasında Rizespor-Alanyaspor maçını radyodan dinledi
- Trabzonspor'dan Zekeriya Alp'in açıklamalarına sert tepki: Becerebildikleri tek şey satmaktır
- İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı
- Kilis'te motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
- Karabük'te yoldan çıkan araç, çalılıklar sayesinde dereye düşmekten kurtuldu
- Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle tutuklandı
- Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
- Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü
- Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak
- Chelsea, Everton'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı
- Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
- DSÖ, koronavirüsün İdlib'de yayılmasından endişeli: Ne teşhis ne tedavi için imkan var
- Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
- Kontağı açtığı aracı, bir anda alev topuna döndü
- Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldılar
- Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
- Tekirdağ'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
- TEM'de devrilen tırdaki yüzlerce kiloluk et yola saçıldı: 2 yaralı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
- ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 yendi
- Survivor'da Evrim'in Sercan'a 'Hem kel hem fodul' demesi tartışma yarattı
- Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar
- Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
- Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde 4 göçmen yaralandı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haberin Videosu :8 Mart 2020 Haberleri
Etiketler : Genel
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