8 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

Kaynak: DHA

(ÖZEL) Mustafa Denizli: İstifa etmeyi hiç düşünmedim"Bir takımı şampiyon ilan etmek bence çok erken""Şenol Güneş'in bu görevi layıkıyla yapacağından kuşkum yok""Avrupa hedefimize çok uzak değil""Benim hayatımda 3 maçlık böyle seriler olmadı""Futbolda bu sonuçlar var, bakın Real Madrid ve PSG avantajlarını koruyamadı""Diagne ve Eduok çıkınca biraz savsakladık""Trezeguet başarısız bir futbolcu olsa bu kadar talibi olmaz""Fatih Terim, Diagne'ye her türlü desteği veriyor""1 puan takımın psikolojisini değiştirir""Göztepe'nin bendeki yeri farklı""Altyapıya ciddi eğilirsek 2-3 yılda meyve verir"SPOR TOTO SÜPER LİG20: 30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni MalatyasporSPOR TOTO 1. LİG19.00 Gazişehir Gaziantep - Tetiş Yapı ElazığsporBEŞİKTAŞAtiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları tamamlanacak.GALATASARAYAntalyaspor karşılaşmasının çalışmaları sürecek.MEDİPOL BAŞAKŞEHİRTuruncu lacivertli ekip Fenerbahçe maçı öncesi son çalışmasını yapacak.PREKAZİ İSTANBUL'DAGalatasaray ve Türk futbolunun efsanevi ismi Cevad Prekazi "PREKAZİ Vurdu, Gol Oldu!" adlı kitabının tanıtım toplantısına katılacak.BASKETBOLErkekler Euroleague20: 30 Anadolu Efes - FC Barcelona LassaKadınlar Euroleague19: 30 Fenerbahçe - ZVVZ USK Praha14.00 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarla birlikte sahaya çıkacak. Basketbol takımı ile oyuncuların, teknik ekibin ve başkanın eşleri arasında gösteri maçı oynanacak.GOLFSebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başlayacak. Turnuvaya 6 ülkeden 70 sporcu katılıyor.