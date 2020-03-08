8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de bir araya geldi
8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de toplandı.
08.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:10
8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy 'de toplandı.
Kadıköy İskele Meydanı'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buluşan platform üyeleri, çeşitli sloganlar attı.
Müzikler eşliğinde halay çeken ve çeşitli dövizler taşıyan kadınlar, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Kadıköy İskele Meydanı'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buluşan platform üyeleri, çeşitli sloganlar attı.
Müzikler eşliğinde halay çeken ve çeşitli dövizler taşıyan kadınlar, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadın Platformu üyeleri, Kadıköy'de bir araya geldi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kadıköy, 8 Mart, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Osman Can, Ali Babacan'ın yeni partisinde yer almayacak
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı