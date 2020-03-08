8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Sakarya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
08.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:08
Sakarya 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından düzenlenen programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SESOB Başkanı Hasan Alişan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve kadın esnaflar katıldı.
Milletvekili Atabek, burada yaptığı konuşmada, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadın ve erkeğin eşit olduğunu, kadınların hiçbir zaman yalnız olmadığını belirten Atabek, kadınların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını kaydetti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu, bunun unutulmaması gerektiğini söyledi.
Alişan da kadın esnafın her zaman yanlarında olduklarını, kadın esnaf sayısının artması için çalıştıklarını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.
Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından düzenlenen programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SESOB Başkanı Hasan Alişan, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve kadın esnaflar katıldı.
Milletvekili Atabek, burada yaptığı konuşmada, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kadın ve erkeğin eşit olduğunu, kadınların hiçbir zaman yalnız olmadığını belirten Atabek, kadınların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını kaydetti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlayarak, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olduğunu, bunun unutulmaması gerektiğini söyledi.
Alişan da kadın esnafın her zaman yanlarında olduklarını, kadın esnaf sayısının artması için çalıştıklarını belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Sakarya, 8 Mart, Güncel
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