8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı.
08.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:14
Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde görevli polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yolculara karanfil dağıttı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ilçe merkez ve Hakkari-Çukurca kara yolunda bulunan polis kontrol noktasında kadınların gününü kutladı, karanfil hediye etti.
Programa Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar katıldı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, ilçe merkez ve Hakkari-Çukurca kara yolunda bulunan polis kontrol noktasında kadınların gününü kutladı, karanfil hediye etti.
Programa Belediye Başkanı Ensar Dündar ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar katıldı
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Çukurca, Hakkari, Güncel
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