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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın polislerin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

08.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:04
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın polislerin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.
Kadın polislere çiçek takdim eden Aktaş, kendileriyle sohbet de etti.
Aktaş, kadın polislerin Kadınlar Gününü kutladığını ifade ederek, kadın ve anneliğin yanı sıra polis de olmanın kutsal bir vazife olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Giresun, Güncel
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