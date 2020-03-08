8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
08.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:46
Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
Adnan Menderes Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kadın, ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
"Kadına yönelik şiddete hayır" sloganları atılan etkinlik, basın açıklamasının ardından sona erdi.
Adnan Menderes Meydanı'nda toplanan yaklaşık 300 kadın, ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
"Kadına yönelik şiddete hayır" sloganları atılan etkinlik, basın açıklamasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Balıkesir, Bandırma, Güncel
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