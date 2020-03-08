8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Lapseki Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 1400 kadını Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere götürdü.
08.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:58
Lapseki Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 1400 kadını Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere götürdü.
Her yıl geleneksel olarak rehberler eşliğinde gerçekleştirilen geziye katılan kadınlar, tarihi yerleri ve şehitlikleri gezdi, Şehitler Abidesi'nde belediye tarafından okutulan mevlide iştirak etti.
Geziye katılan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, şunları söyledi:
"Bugün hep birlikte özel topraklardayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözünün kanla yazıldığı topraklardayız. Bu topraklar gerçekten çok kolay korunmadı. 253 bin şehidin bulunduğu bir özel yerdeyiz. Her bastığımız yerde şehit kanları var, şehitlerimiz var. Onun için biz de istedik ki hep birlikte dualar edelim. Başta Çanakkale olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Hepsinin ruhları şad olsun."
Her yıl geleneksel olarak rehberler eşliğinde gerçekleştirilen geziye katılan kadınlar, tarihi yerleri ve şehitlikleri gezdi, Şehitler Abidesi'nde belediye tarafından okutulan mevlide iştirak etti.
Geziye katılan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, şunları söyledi:
"Bugün hep birlikte özel topraklardayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözünün kanla yazıldığı topraklardayız. Bu topraklar gerçekten çok kolay korunmadı. 253 bin şehidin bulunduğu bir özel yerdeyiz. Her bastığımız yerde şehit kanları var, şehitlerimiz var. Onun için biz de istedik ki hep birlikte dualar edelim. Başta Çanakkale olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Hepsinin ruhları şad olsun."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Gelibolu, Lapseki, Güncel
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