8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
09.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:06
Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet'in eşi Elif Gözlet tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, şehit ve gazi aileleri, asker ve polis eşleri ile çok sayıda kadın katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.
Elif Gözlet, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını söyledi.
İnanının ve toplumsal değerlerinin kadını baş tacı ettiğini anlatan Gözlet, şöyle dedi:
"Peygamber Efendimizin veda hutbesinde 'Ey insanlar, kadınların haklarını bilmelisiniz. Sizin kadınlar üzerinde, onların da sizin üzerinizde hakları vardır' diyerek kadına verilen değerin önemini vurgulamış, yüce dinimizin de kadına verdiği değeri göstermiştir. Kadın; eştir, kardeştir, evlattır, annedir, bir toplumun birleştirici ve koruyucu unsurudur. Başta İdlib'de şehit düşen vatan evlatlarımıza ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, acılı ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum."
Programa katılan kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler verildi.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet'in eşi Elif Gözlet tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, şehit ve gazi aileleri, asker ve polis eşleri ile çok sayıda kadın katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.
Elif Gözlet, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını söyledi.
İnanının ve toplumsal değerlerinin kadını baş tacı ettiğini anlatan Gözlet, şöyle dedi:
"Peygamber Efendimizin veda hutbesinde 'Ey insanlar, kadınların haklarını bilmelisiniz. Sizin kadınlar üzerinde, onların da sizin üzerinizde hakları vardır' diyerek kadına verilen değerin önemini vurgulamış, yüce dinimizin de kadına verdiği değeri göstermiştir. Kadın; eştir, kardeştir, evlattır, annedir, bir toplumun birleştirici ve koruyucu unsurudur. Başta İdlib'de şehit düşen vatan evlatlarımıza ve tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, acılı ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum."
Programa katılan kadınlara karanfil ve çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, 8 Mart, Kulp, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Güncel
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Güncel
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Güncel
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
Güncel
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Güncel
Yeni parti henüz kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık