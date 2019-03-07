Kaynak: AA

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Köşger, mesajında, dünyada kutlanan en anlamlı günlerden birisi olan Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.Kadınların eşit haklar ve imkanlar elde etmek için uzun yıllar verdikleri mücadele sonucu, dünya kamuoyunun, kadınların talepleri konusunda giderek daha duyarlı hale geldiğini belirten Köşger, demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadın hakları mücadelesinde de ciddi mesafelerin kat edildiğini ifade etti.Kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviyenin ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayıldığına dikkati çeken Köşger, "Aynı zamanda bir toplumun kadına sunduğu hak ve sorumluluklar, verdiği önem ve duyduğu saygı o toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişmenin de temel ölçütlerinden sayılmaktadır. Ne mutlu bize ki milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız.Tarihin her döneminde erkekler ile omuz omuza verip, hayatın her aşamasında görev alan Türk kadını özellikle milli mücadele döneminde sergilediği özverili, fedakar ve vatansever tutumuyla destanlaşmıştır." ifadelerini kullandı.Osmanlının son döneminde modernleşme hamleleriyle başlayan kadın hareketlerinin Cumhuriyetle önemli bir ivme kazandığını vurgulayan Köşger, şöyle devam etti:"Medeni kanunun kabulü ve 1934 yılında seçme seçilme hakkının dünyadaki birçok ülkeden önce tanınmasıyla kadınlarımız bugünkü statüsüne kavuşmuştur. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen anayasa değişikliği ile de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık anayasal güvence altına alınmıştır. Bu süreçte birçok kadınımız çabalarıyla ve başarılarıyla öncü ve örnek olmuştur. Günümüzde de Türk kadını hemen hemen her sektörde görev almakta, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmaktadır. İlimizde de kadınların gerek kamu ya da özel sektörde çalışarak gerekse kendi imkanları ve emekleriyle üretime katılmaları memnuniyet vericidir. Anne, eş ve kardeş gibi en yüce unvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, açık fikirli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir."