Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Bilgin
, mesajında, kadınların, aile kurumunun direği, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu bildirdi.
Kadınların eğitimli, bilgili ve bilinçli olmasının önemli olduğunu belirten Bilgin, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk kadınının büyük bir özveri ve hassasiyetle Türkiye
'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağına inandığını aktardı.
Kadınlara gerekli saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, açıklamasında şunları kaydetti:
"Medeniyetimizin inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. Biz tarih boyunca 'cennet anaların ayakları altındadır' anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz.
Hayatımızın doğumdan ölüme kadar olan her anında, varlıklarıyla onurlandığımız, annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz olarak desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü içtenlikle kutluyor, sevginin, şefkatin ve fedakarlığın simgesi olan kadınlarımıza saygılarımı sunuyorum."
Güncel
Kaynak: AA