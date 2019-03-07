Ordu
Valisi Seddar Yavuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yavuz, mesajında, ülkenin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınların, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesi olduğunu belirtti.
Türk kadınının, toplumun yapısını güçlendirip şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, fedakarlığın ve sevginin kaynağı olduğunu vurgulayan Yavuz, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınların, ülkenin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında da önemli yere sahip olduğuna işaret etti.
Toplumda var olan güçlü aile bağlarının, aile bireylerinin birbirine gösterdiği sevgi, saygı ve anlayışın kadınların eseri olduğuna dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:
"Millet ve devlet yapımızın odağında yer alan, tüm zor şartlarda fedakarlıklarını esirgemeyen kadınlarımızın hayatın her alanında çalışmalarıyla elde ettiği başarılar her geçen gün artmaktadır. Bugünün Türkiye
'sinde kadınlarımız eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Bizler, 'Cennet anaların ayakları altındadır' anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman ve her zeminde baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz."
Yavuz, yaşamın her anında varlıklarıyla onurlandıkları, ihtiyaçları olduğunda kendilerinde desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin ve toplumun temel taşı annelerin, şehit ve gazilerin eş ve annelerinin, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı.
Güncel
Kaynak: AA