Türk Kızılayı Zonguldak
Şube Başkanı Aydın
Ergenç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ergenç, mesajında, savaş, açlık, kıtlık ve her türlü toplumsal olaydan en fazla etkilenenlerin kadınlar olduğunu belirtti.
Günlük hayatın koşuşturmacası sırasında, belki de hayatın gerçek anlamının ıskalandığı zamanlarda, aslında hayatın temelinin sevgiden ibaret olduğunu analar, kız evlatlar ve eşler olmak üzere bütün kadınların hatırlattığına değinen Ergenç, mesajında şunları kaydetti:
"İhtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hazretlerinin 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününü kutlarım."
Ergenç, ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında karanfil dağıtımı gerçekleştireceklerini bildirdi.
Türk Kızılayı, 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA