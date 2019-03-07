Karabük
protokolü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, mesajında, hayatlarının her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakarlığı ve üretkenliği ile medeni toplum olmanın sembolü olmuş kadınların tarih boyunca millet olarak elde ettiği kazanımlar ve gelişmelerin her zaman baş mimarları olduklarını belirtti.
Bir toplumda gelişmenin derecesinin kadının saygınlığı ve her alanda üstlendiği rol ile ölçüldüğünü vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:
"En büyük güven ve destek kaynağımız, ülkemize başarıları ve hizmetleriyle değer katan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, hepimizin ilk öğretmeni, "anne" vasfıyla insan yetiştirme sanatının yıldızı, cesur, özgüvenli ve eğitimli kadınlarımız hayatın içinde daha fazla yer aldıklarında yarınlarımız daha güzel ve daha umut dolu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme kadar hayatımızın her anında, varlıklarıyla onurlandığımız, annemiz, kız kardeşimiz, eşimiz olarak desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta şehitlerimizin emanetleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım." AK Parti
Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal
ve Niyazi Güneş
, CHP
Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
, Belediye Başkanı Rafet Vergili
, kaymakamlar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier
, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç
, partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, diğer siyasi parti yetkilileri ve belediye başkan adayları
da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karabük, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA