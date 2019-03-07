Antalya
Valisi Münir Karaloğlu
ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Karaloğlu
, mesajında, tarih boyunca kadını el üstünde tutan bir milletin, kadını cennetle özdeşleştiren bir dinin mensupları olduklarını belirtti.
Şanlı tarihin, kadınların üstün fedakarlık ve gayretleriyle taçlandığını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Kadınlarımız, ailenin sarsılmaz kalesi olarak en güzel şekilde eşine destek olmuş, çocuklarını topluma yararlı ve saygılı bireyler olarak yetiştirmiş, her koşulda hayat mücadelesini kararlılıkla sürdürmüştür. Türk milleti olarak vatanımızı ana olarak görmenin temelinde yine Türk kadınının geniş gönlü ve marifetleri yatmaktadır. Biz de bu bilinçle, şanlı tarihimiz boyunca kadınlarımızı baş tacı ediyoruz, etmeliyiz. Buna mukabil, bugün maalesef ülkemizde de şahit olduğumuz her türlü ayrımcılığı, gayrı insani tavrı, davranışı şiddetle kınıyoruz. Bunun önüne geçmek ve kadınlarımızın toplumumuzdaki saygınlığını yeniden sağlamak için hepimize büyük görevler düşmektedir." Antalya Valiliği
olarak, "Gönül Elçileri
" ve "Beni Hafife Alma" gibi projeler yürütüklerini vurgulayan Karaloğlu, kadınlara yönelik projelere, pozitif ayrımcılık yaparak destek verdiklerini ve bu inançla, tüm kadınları en kalbi duygularıyla selamlayıp, şiddet ve cinayet haberleri duymak yerine, kadınların başarı hikayelerini okuyacakları sağlıklı ve mutlu günler temenni ettiğini kaydetti.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nün tüm dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu bir yaşam özlemleri ile isteklerini dile getirdikleri bir gün olarak kutlandığını ifade itti.
Kadınlar, tarihin her döneminde üstün gayret ve fedakarlık örneği gösterip devlet ve milletin temelinde ve toplumsal hayatın merkezinde yer aldığını kaydeden Ulucan, bütün kadınların kadınlar gününü en içten dilekleriyle kutladığını aktardı.
Münir Karaloğlu, Mehmet Murat, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA