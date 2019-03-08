Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar
Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla kadın üyeleriyle bir araya geldi.
Bir kafede düzenlenen etkinliğe, Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Altınokta Körler Derneği Şube Başkanı Hakan Erdoğan, Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda kadın dernek üyesi katıldı.
Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan dernek üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü tebrik etti.
Amaçlarının bir farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Derneğimizin kadın üyelerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde hatırlamak istedik. Biz, kendilerini her zaman kardeşimiz olarak olarak görüyoruz ve hiç bir zaman da unutmuyoruz. Bizleri, kırmayıp ilçelerinden ve beldelerinden etkinliğimize gelen bütün kadınlarımıza teşekkür ediyoruz."
Konuşmanın ardından kadın üyelere karanfil dağıtıldı.
Afyon, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA