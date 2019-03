Kaynak: AA

Mardin'in Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Kaymakam Öztürk mesajında, evinde anne, iş yerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınların ülkenin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolü bulunduğunu bildirdi.Hayatın her alanında kadınların büyük çaba ve başarılarına şahit olunduğuna işaret eden Öztürk, mesajında şunları kaydetti:"Varlıklarıyla yaşamımızın her anını onurlandıran, bizleri eğiten, yetiştiren kadınlarımız, yüreklerindeki sevgi ve şefkati bizlere karşılıksız sunmuşlardır. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar hayatın her alanında kadınların büyük çaba ve başarılarına şahit olunmuştur. Kadın elinin değdiği her yerde bir güzellik, göz nurunun düştüğü ve emeğinin geçtiği her noktada bir derinlik bulunmaktadır. Nitekim kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerekir ve bunun artmasında da herkese büyük görevler düşmektedir. Gelecek nesillerin yetişmesinde de yeri doldurulamayacak bir önemi olan ve sevgiyi, nezaketi, inceliği öğreten yine onlardır. Bu duygularla, başta vatan uğruna evladını, eşini, babasını toprağa veren ve bu acıyı onurla taşıyan şehit yakını kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."