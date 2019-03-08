Karaman
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram
ve Karaman Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Yücel Yaman yayımladıkları mesajla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı.
Bayram, mesajında ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınlarımızın, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesi olduğunu belirtti.
Türk kadınının, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, sevginin kaynağı olduğunu ifade eden Bayram, şunları kaydetti:
"Türk kadını millet hayatımızın her döneminde diğer milletlerin kadınlarına oranla önemli roller üstlenmiştir. Özellikle Kurtuluş mücadelesinde sergilediği güçlü, cesur, vatansever tutumuyla destanlaşmıştır. Cumhuriyete giden yolda gerek cephede, gerek cephe gerisinde aktif görev üstlenmiştir. Diğer bir yanda da kadınlar ekonomik alanda da ülkemizin gelişiminde taşın altına elini koymuş, ülkemizin her bölgesinde olduğu gibi ilimizde de özellikle tarımın gelişmesi, sürdürülebilirliği ve ülke ekonomisine katkı açısından fedakar kadınlar üstüne düşeni layıkıyla yapmaktadır. Toplumun her alanında olduğu gibi kadınlar tarımsal faaliyetlerde de ayrılmaz bir parçadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta fedakar tarım çalışanı kadınlarımız olmak üzere, ilimiz ve ülkemizdeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutluyorum."
Yaman'da mesajında kadınların, ailenin sarsılmaz kalesi olarak en güzel şekilde eşine destek olmuş, çocuklarını topluma yararlı ve saygılı bireyler olarak yetiştirdiğini aktardı.
Anadolu'da kadın olmanın zor olduğunu açıklamasına ekleyen Yaman şunları kaydetti:
" Anadolu'da kadın ailenin temel direğidir. Her işi fedakarca yaparlar hiç yakınmazlar. Çapa yaparken, evde ev işi yaparken, çocuklara bakarken, koyun güderken, koyun sağarken her yerde onlar vardır. Onların nasırlı elleri her zaman öpülesidir. Şu anda tarlada tapanda çalışan binlerce kadınımız belkide kendilerine addedilen böyle bir günün farkında bile değildir. Onlara bugün değil her gün, her saat saygı ve sevgiyi eksik etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutluyorum."
Karaman, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA