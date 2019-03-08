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Şarkışla ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, kadınların toplumdaki yeri ve önemini vurguladı.Pektaş, "Toplumun yarısını kadınlar oluşturur, geri kalan yarısını da kadınlar eğitir. Dolayısıyla toplumdaki hanımların yeri bu derece önemli. Hem inancımız hem yaşantımız gereği bugün burada onlarla hasbihal etmek adına bu programı düzenledik." dedi.Pektaş, programa katılan kadınlara karanfil dağıttı.Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, şehit ve gazi yakınları ile kamuda çalışan kadınlar katıldı.