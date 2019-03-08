Kaynak: AA

Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Kadın Konukevi Müdürü Hazal Ekinci Çelebi, burada yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde kadının anıldığını söyledi.Toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurunun kadın olduğunu vurgulayan Çelebi, "Bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur. İleri bir toplum için kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmaları dolayısı ile büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardında Taşkın Tahmaz tarafından katılımcılara seminer verildi.Daha sonra yılın kadınlarına ödülleri sunuldu.Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.