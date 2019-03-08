Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
, "Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Twitter
hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutluyorum. İyi ki varsınız."
Twitter, Fahrettin Altun, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA