Güroymak
İMKB Lisesi öğrencileri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" dolayısıyla resim sergisi açıldı.
Güroymak İMKB Lisesi öğrencilerin hazırladığı serginin açılışını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu yaptı.
Alibeyoğlu, öğrencilerle ilgilenerek yaptıkları resimler hakkında bilgi aldı.
Öğrenciler tarafından çizilen 16 resimde kadınların Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlıkları, oğlunu askere gönderen anne, bayrak sevgisi, tarlada çalışan kadınlar ve tandırda ekmek pişiren kadınlar yer aldı.
Güroymak, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA