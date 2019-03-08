Kaynak: AA

Muğla Valisi Esengül Civelek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başarılı kadınlarla bir araya geldi.Vali Civelek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette kamu kurum ve kuruluşlarının kadın temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, iş kadınları, kadın dernekleri ile üretici kadınlar bulundu.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Vali Civelek, toplumsal yaşamın her alanında kadınların konumlarının güçlendirilmesinin Türkiye'nin geleceği, gelişmesi ve kalkınması açısından önemli olduğunu belirtti.Daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İl Müftüsü İbrahim Öcüt kadınlardan oluşan heyetle Vali Civelek'i makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Civelek, heyette bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.