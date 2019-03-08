Serdivan
Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla program düzenlendi.
Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programa AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek
, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar
, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu
, AK Parti İlçe Başkanı Burak Erken, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere
ve Serdivan Halk Eğitim Merkezi (SERHEM) Müdürü Ali Çiydem katıldı.
Programda konuşan Atabek, "Bugün hem kadınlar günü, hem de üç ayların başlangıcı. Allah inşallah hem üç ayları hem de bu anlamlı günü hakkımızda hayırlı ve bereketli kılar." dedi.
Atabek, 31 Mart yerel seçimlerine de değinerek, "Belediye başkanımızın Serdivan'a çok önemli hizmetleri var. Ben inanıyorum, bir kez daha Serdivan'ın kadınları Yusuf Alemdar'ın arkasında sapasağlam duracak. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ekrem Yüce
için de sizden aynı desteği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk kadının bir güne sığdırılamayacak kadar zengin bir öyküye sahip olduğunu belirten Alemdar ise, "Bizim kadınlarımız dünyanın en fedakar kadınlarıdır. Yeri gelir, Erzurum
'da Fatma olur. Balkanlardan, Kafkaslara kadar cephe cephe dolaşır. Yeri gelir Hafız Selman olur. Tüm şehri organize eder cepheye lojistik destek sağlar. Yeri gelir Şerife Bacı olur. Bu yolda kendisi de şehadete yürür. Yeri gelir Yıldız Gürsoy olur, 15 Temmuz'da hain darbecilerin karşısına yiğitçe dikilerek şehadete ulaşır." diye konuştu.
Güncel
Kaynak: AA