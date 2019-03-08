Kütahya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Biz de varız' sloganıyla etkinlik düzenlendi.<br><br>Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü çalışanları, Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerinde çalışan kadınlara hediye takdim etti.<br><br>Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Engelsiz Hayat Topluluğu da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla aynı caddede stant açtı. </br><br><br>Standı ziyaret edenlere el baskısı hediyeler verildi.