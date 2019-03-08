Sivas
'ın Suşehri
ilçesinde, AK Parti
Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla program düzenlendi.
İlçede bulunan bir düğün salonundaki programa konuşan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
, 8 Mart
Dünya Kadınlar Gününün önemine değindi.
Türk tarihinde kadınların her zaman el üstünde tutulduğunu belirten Yüksel, "Ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı 85 yıl önce verildi. Ancak başörtülü kadınlarımız yıllarca seçilme konusunda sıkıntı yaşadı. Hükümetimizin yaptığı ısrarlı çalışmalar neticesinde kadınlarımızın en doğal haklarına kavuşmaları sağlandı. Bu nedenle kadınlarımız için ne yapsak ve ne kadar güzel söz söylesek azdır. Bu vesileyle gününüzü kutluyorum." dedi.
AK Parti Suşehri Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik de programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Suşehri, 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA