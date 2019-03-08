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Karabük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Karabük Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma ile Kadın ve Demokrasi (KADEM) dernekleri iş birliğinde Karabük Belediyesi Konferans Salonunda yapılan etkinlik, "her kadın bir çiçektir" resim sergisi açılışı ile başladı."Geçmişten geleceğe kadın" konulu konferansın ardından KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda devam eden etkinlikte, şiir dinletisi yapıldı.Program, Cumapazarı Meydanı'nda fidan dağıtımı ile son buldu.Güleç kadınları 2. karma resim ve el sanatları sergisiİş kadını Sezer Güleç'in önderliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Güleç kadınları 2. karma resim ve el sanatları sergisi" KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi, Sezer Güleç Sanat Galarisi'nde açıldı.Serginin açılışına, Vali Fuat Gürel ve Eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, diğer protokol üyeleri, akademisyenler, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.Toplamda 25 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, bir hafta açık kalacak.