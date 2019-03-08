Kaynak: AA

Aydın'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.Aydın Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen organizasyonda, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki renkli balonlarla adliye önünden Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.Burada tüm balonlar aynı anda gökyüzüne bırakıldı.Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, konuşmasında "Kadınları her zaman başımızın tacı ediyoruz. Kadınlarımız olmasaydı bizim insanlığımız, adamlığımız eksik kalırdı. Biz eksik kalırdık, dünya eksik kalırdı." dedi.Konuşmaların ardından kadınlar tarafından yapılan el işi ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.