08 Mart 2019, 18:19
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.

Yerköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Umut Mütevellioğlu ve jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla,Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret etti.

Mütevellioğlu ve beraberindekiler karanfil verdikleri kadınlarla, sohbet etti.

Bakımevinde kalan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan jandarma personeline teşekkür etti. Yerköy, Jandarma, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA