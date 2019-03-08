Kaynak: AA

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret ederek kadınlara karanfil dağıttı.Yerköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Umut Mütevellioğlu ve jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla,Yerköy Yaşlı Bakımevini ziyaret etti.Mütevellioğlu ve beraberindekiler karanfil verdikleri kadınlarla, sohbet etti.Bakımevinde kalan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan jandarma personeline teşekkür etti.