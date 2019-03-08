Gümüşhane Bayburt
Bölge Barosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Avukat Hilal Sürmeli tarafından basın bildirisi, baronun Bayburt merkezi önünde okundu.
Sürmeli, okuduğu bildiride, 8 Mart
'ın dünya kadınlarının eşitsizliğe, ayrımcılığa, sömürüye karşı mücadele ettikleri, yaşamın her alanındaki kadın sorunlarını ve bunları çözme taleplerini birlikte daha gür bir şekilde dile getirdikleri gün olarak kutlandığını ifade etti.
Cinsiyet ayrımcılığının aile de başlayarak toplumun her alanında var olmaya devam ettiğini belirten Sürmeli, "Türlü gerekçeler üretilerek kadınlar eğitimden, iş hayatından ve toplum yaşantısından uzaklaştırılmaktadırlar. Ülkemiz nüfusunun yarısına teşkil eden kadınlarımız yaşamın her alanında var olmakla beraber karar alma organlarında, istihdamda, eğitimde ve politikada aynı oranda temsil edilememektedirler." dedi.
Sürmeli, bunun yanında kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve istismarın giderek arttığını savunarak, "Tüm bu sorunların çözümü noktasında kanuni düzenlemeler tabi ki çok önemlidir. Ancak tarih bize yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olamadığını göstermiştir. Nitekim bu husustaki uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat ve politikalara rağmen kadının kadın olmasından ötürü yaşadığı sorunlar artarak devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu Kadın Komisyonu adına bildiri okuyan Avukat Mervenur Saka da tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günün'de kazanılmış haklarını sahip çıkmaya ve taleplerini ısrarla takip etmeye davet ettiği belirterek, şunları kaydetti:
"Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız ne yazık ki aynı oranda eğitim, istihdam olanaklarına sahip olmamakta. Yönetim mekanizmalarında, siyasal yaşamda ve karar alma organlarında yeterince temsil edilmemektedirler. Bu sorunları aile içinden başlayarak toplumun her alanında var olan cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet eşitsizliğine yol açan durumlar neden olmaktadır. Hak savunucusu olarak bizler yasalarımızın uygulanma noktasındaki eksikliklerin giderilmesinı talep ediyoruz."
Basın açıklamasına Gümüşhane Bayburt Bölge Baro Başkanı Serkan
Pekmezci ve diğer avukatlar ile Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Karabulut ile dernek üyeleri katıldı.
Gümüşhane, Bayburt, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
Kaynak: AA