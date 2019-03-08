Eskişehir
'de, Demokratik Kadın Platformu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi
'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak Porsuk
Bulvarı'na kadar yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan platformu üyesi Sevgi Pervane, 8 Mart
'ın temellerinin 1857 yılında ABD
'nin New York
kentinde, düşük ücretle, insanlık dışı koşullarda çalışmak zorunda bırakılan tekstil işçisi kadınların mücadelesi ile atıldığını anımsattı.
Kadınlar, açıklamanın ardından meşaleler eşliğinde halay çekti.
Etkinlik sırasında, çok sayıda kadın polisin görev yaptığı görüldü.
Eskişehir, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel
Kaynak: AA