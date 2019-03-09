8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Havza
'da kadın girişimciler tarafından eğlence programı düzenlendi.
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz
, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda, kadınların İslam ve Türk toplumunda önemli yere sahip olduğunu söyledi.
İslam dini ve medeniyetlerinin her zaman kadına özel bir önem verdiğini dile getiren İkiz, "Kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altı önemle çizilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için çocuğunun yorganını cephanesine saran, birlikte cepheden cepheye koşan Türk kadını da dünyada ilk kez seçme ve seçilme hakkı verilerek onurlandırmıştır. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü
'nü kutluyorum." dedi.
Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar
da kadının ekonomik hayata daha çok katılması gerektiğini belirterek, "Ticaret hayatımda gördüğüm, kadınların işlerine daha özveriyle sahip çıktıkları. Umarım ilçemizde de kadın girişimcilerimizin sayısı artar. Tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kadın girişimciler adına konuşan Şerife Acar Döndür ise dayanışmasının önemine değinerek, "Günümüzde kadınların birbirleriyle dayanışma içinde olması daha da önem arz etmekte. Kadınlar artık her platformda daha güçlü şekilde sesini duyurmalı." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Havza'da "yılın kadını" seçilen Nurcan Yücel'e plaketi, İkiz, Acar ve Döndür ile Havza Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay
tarafından verildi.
Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile davetliler de katıldı.
Güncel
Kaynak: AA