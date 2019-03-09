Şırnak
'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü
ve belediye tarafından Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Mehmet Aktaş
, kadınların toplumun temel taşlarını oluşturan ve şekillendiren en önemli varlıklar olduğunu söyledi.
Terör örgütü PKK
'nın bölgede son 35-40 yıldır büyük yıkımlara ve acılara neden olduğunu anımsatan Aktaş, PKK'nın fiziksel yıkımın yanında manevi duyguları da yıkmaya çalıştığını ifade etti.
Örgütün camileri yıkıp din görevlilerini tehdit ederek İslam'a iftira attığını belirten Aktaş, vatandaşları dini inançlarından soğutmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Terör en çok zararı kadın ve çocuklara verdi
Örgütün büyük acılar ve yıkımlar yaşatırken en büyük zararı kadın ve çocuklara verdiğini dile getiren Aktaş, şöyle dedi:
"Eşlerini katlettiler, dizlerinin dibinde oturan evlatlarını kaçırdılar, kaçırdıkları çocukları fikren zehirlediler, ellerine silah verdiler. Anneleri yavrularına hasret bıraktılar, çocukları babasız, öksüz ve boynu bükük bıraktılar. Annelerin, kadınların gözü hep yaşlı kaldı. Hep acıyı reva gördüler."
Artık zulüm ve gözyaşına tahammüllerinin olmadığını aktaran Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Elleri öpülesi analarımızın gözyaşlarına tahammülümüz yok. Hep birlikte el ele vererek oluşturduğumuz bu huzur ve güven ortamını, devletimizin muazzam yatırımlarla ayağa kaldırdığı bu şehri korumak hepimizin boynunun borcudur. Görüyoruz ki Şırnaklı kadınlar bu konuda bize büyük destek veriyor. Onları artık her platformda görebiliyoruz, seslerini duyuyoruz. Bizim Şırnaklı kadınlardan, annelerden istediğimiz bir şey var, ailemize, çocuklarımıza sahip çıkalım."
Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürü Muzaffer Akçam da etkinlikte bir konuşma yaptı.
Kadınlar için müzik dinletisi, tiyatro gösterimi ve sinevizyon gösterisi sunulan etkinliğe, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım
, AK Parti
İl Başkanı İbrahim Halil
Erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Şırnak, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Kaynak: AA