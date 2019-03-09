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Kavak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tirit ve konser gecesi düzenlendi.Kavak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Kardelen Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Recep Koşal, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile kadınlar katıldı.Koşal, toplumun temel taşı olan ailenin mimarlarının kadın olduğunu söyledi.Türkiye'de kadınların sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesi için önemli adımlar attıklarını dile getiren Koşal, "Yenilenen ve geliştirilen yasal düzenlemeler uygulamaya konuldukça kadınlarımızın mevcut sıkıntıları azalacaktır. Diğer taraftan artık kadınlar, günümüzde önemli mevkilerde yer alıyor. Her alanda söz sahibi olduğu gibi başarılarını iş hayatında da göstermekteler. Kadınlarımızı ekonomik faaliyetler başta olmak üzere hayatın her alanında etkin şekilde görebilmek mümkündür." dedi.Sarıcaoğlu da kadının toplumdaki yeri ve önemi hakkında açıklamalarda bulundu.Program, mahalli sanatçıların konserinin ardından sona erdi.