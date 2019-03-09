İYİ Parti Şarkışla
Belediye Başkan adayı Turgay Şahin ve eşi Elif Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla program düzenledi.
İlçedeki bir işletmede düzenlenen yemekli programda, davetlilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlayan Şahin çifti, misafirlerle bir süre sohbet etti.
İYİ Parti Şarkışla Belediye Başkan Adayı Turgay Şahin, yaptığı konuşmada, "Biz, 'cennet anaların ayaklarının altındadır' diyen bir dine mensubuz." dedi.
Programa katılanlara karanfil dağıtılmasının ardından kadınlar gönüllerince eğlendi.
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Kaynak: AA