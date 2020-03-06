Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla engelli çocukların annelerini makamında kabul etti.

Okumuş, engelli üç çocuğuna bakan Asiye Köse, üç çocuğu engelli Fatma Kurt ve iki çocuğu engelli Durdunaz Yıkılmaz'ı günün anlam ve önemine binaen makamında ağırladı.

Ziyarette, Osman Okumuş, kadın denince aklına, yılın anneleri de olabilecek bu ailelerin geldiğini söyledi.

Özellikle Asiye Köse'nin doğuştan engelli üç çocuğuna bakan bir anne olduğunu ifade eden Okumuş, "Yaklaşık 40 yıldır kendini bu evlatlarına adamış. Evladının ikisi tamamen yatalak. Birçok kadınlarımızın ayrı ayrı acıları, cefaları ve fedakarlıkları vardır. Türkoğlu Belediyesi olarak her zaman bu ailelerimizin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle, özellikle İdlib'de şehit olan kahramanlarımızın anneleri başta olmak üzere, tüm şehit annelerimiz ve kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyorum." dedi.

Okumuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında engelli annelerine plaket verdi.

Kaynak: AA