AK Parti Muğla Milletvekilleri, Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ve İl Başkanı Kadem Mete, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Demir, mesajında, kadının dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de en önemli dinamiklerinden olduğunu, kadını refah içinde mutlu olan toplumun geleceğe daha büyük bir kararlılıkla yürüyeceğini bildirdi.

Hayatın temel noktasını oluşturan kadınların insan neslinin eğitimli, sevgi ve şefkati yüksek değerlerle yetişmesi için çok daha güçlü adımları hep birlikte atmaya devam edilmesi gerektiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Kadın hakları konusunda Türkiye dünyaya örnek ülkelerden biri. Türk devletlerinin kurulduğu ilk yıllardan bu yana önemli bir temel taşı olmuş kadınlarımızın, son zamanlarda her alanda göğsümüzü gururla kabartan başarılara imza attığını görmek bizlere büyük bir mutluluk vermektedir. Tüm insanlık olarak görevimiz, dolaylı ya da dolaysız, bazen bilinçsizce yapılan kadına karşı ayrıma son vermektir. Bu anlamda devletimiz, kadın hakları konusunda dünyaya örnek sayılabilecek adımlar atmış, bu alanda hızla önder ülkelerden biri haline gelmemize vesile olmuştur."

Milletvekili Gökcan ise Türkiye'nin kalkınmasına değer katmak, hayatı ve dünyayı güzelleştirmek isteyen kadınların ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini bildirdi.

Ülke kadınlarının tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet ülküsüne inanarak yılmadan yola devam edeceğine değinen Gökcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar olarak, bizi ve çocuklarımızın yaşamlarını etkileyecek süreçlere kayıtsız kalamayız, kalmayız. Bizler, bu topraklar için, devletinin bekası, çocuklarının aşı için kanını, canını ortaya koymaktan çekinmeyen Anadolu kadınının evlatlarıyız. Ezelden beri koca bir mirasın taşıyıcısı olan kadınlardır. Nitekim 15 Temmuz gecesi, tankların ve kendisine yöneltilmiş namluların önünde bir an bile tereddüt etmeden duran kadınımız, Nene Hatunların, Kara Fatma'nın, Şerife Bacı'nın, Gördesli Makbule'nin torunları olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Aydınlı Emir Ayşe'nin, 'Mademki burası bizim vatanımız, biz de bu vatanın olmalıyız' sözleri gibi hayat bulmuştur o gece. 11 kadınımız şehit olmuştur. Bu bilinçle, çocuklarımıza güzel bir geleceği, daha güçlü bir ülkeyi miras bırakmak en büyük temennimizdir."

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise kadınların her türlü şiddetten ve her türlü negatif ayrımcılıktan uzak olduğu bir dünya dileğinde bulundu.

Doğumdan ölüme, hayatın her anında eşsiz bir yere sahip kadınların her zaman merhametin, şefkatin, iyiliğin ve güzelliğin temsilcisi olduğunu vurgulayan Mete, şunları kaydetti:

"Daha yaşanılabilir bir dünya elbette kadınlarımızın emek ve gayretleriyle mümkün olacaktır. Kadınlarımızın yer almadığı hiçbir yolculuk menzile ulaşmayacak, hiçbir çalışma nihayete ermeyecektir. Bugün gelinen noktaya bakıldığında, siyasetten ekonomiye, tarımdan sanata ülkemizin gelişmesinde en önemli paya, hiç şüphe yoktur ki kadınlarımız sahiptir. Sebebi her ne olursa olsun insanlığın asla kabul edemeyeceği şiddet olayını bu gün vesilesiyle bir kez daha lanetliyorum. Şiddetle mücadele sadece devletimizin aldığı tedbirlerle değil, devletimizin ve milletimizin el ele vererek sivil toplum teşekküllerinin de destek ve katkılarıyla mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle kadınlarımızın hak ettiği değeri gördükleri bir dünya temenni ettiğimi ifade ediyor en kıymetli varlıklarını vatan uğruna feda eden, yüreklerinde korla yaşayan şehit annelerimiz ve şehit eşleri kardeşlerim başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum."

Kaynak: AA