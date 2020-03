Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerin tarımsal üretimin merkezinde yer aldığını belirterek, "Bu kadar ağır bir yükü taşıyan kadın çiftçiler pozitif ayrımcılığı hak ediyor." ifadesini kullandı.Bayraktar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çalışan kadınların 4'te 1'inin tarımda faaliyet gösterdiğini bildirdi. Kasım 2019 itibarıyla tarımda çalışan 4 milyon 876 bin kişiden 2 milyon 116 binini kadınların oluşturduğunu aktaran Bayraktar, bunların yüzde 80,7'sinin ücretsiz aile işçisi konumunda bulunduğunu kaydetti.Bayraktar, tarımda çalışan kadınların yüzde 96,3'ünün sosyal güvenlik sistemine dahi kayıtlı olmadığına dikkati çekerek, "Bu kadar ağır bir yükü taşıyan kadın çiftçiler pozitif ayrımcılığı hak ediyor. Kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi için teşvik edici önlemler alınmalıdır. Kadın çiftçiler, çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün, 4 yılda 1 yıl yıpranma almalıdır. Bu yıl 27 gün olarak uygulanan, 2023 yılında 30 güne çıkacak olan Tarım Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı, 2008 yılında olduğu gibi 15 güne indirilmelidir. Tarımda çalışan kadınlar, sigortalı olmadan önce gerçekleşen doğum nedeniyle hizmet borçlanması yapabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.Günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerin tarımın bel kemiği olduğunu vurgulayan Bayraktar, başta onlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı."Gelişmişliğin ölçüsü kadınlara verilen değerdir"Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında, 300 bine yakın üyeleriyle birlikte 81 ildeki 3 bin 4 esnaf ve sanatkar odasında Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını bildirdi.Kadınların aile içinden başlayarak hayatın her alanında sevgi ve fedakarlıklarıyla yaşamı güzelleştirdiğini ve geleceği şekillendirmede önemli rol oynadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:"Kadınlara verilen değer toplumların gelişmişlik ölçüsüdür. Başımızın tacı kadınlarımızı bu özel günde tebrik ederken şiddet kurbanı olarak yaşamını yitiren kadınlarımızı rahmetle anıyor ve çok sevdiği çocuklarını, eşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakını kadınlarımıza sabır diliyorum. Hayatımızın her alanında en büyük destekçimiz olan kadınlarımızın değeri yalnızca bir gün değil her gün bilinmeli. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, 'Dünyada her şey kadının eseridir.' Kadınlarımızın ekonomik anlamda iş gücüne katılımları, ticari hayatta var olmaları, hem kendi ayakları üzerinde durmalarında hem ülkemizin kalkınmasında büyük bir önem arz ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadınların kendileri ve ülkemiz için imza attıkları başarıların devamını diliyorum.""Kadın olmazsa her şey yarım kalır"Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da kadının toplumdaki önemine dikkati çekerek, "Ailede, toplumda, siyasette, ekonomide, trafikte kadın olmazsa her şey yarım kalır. Hayatımızın her alanında var olan, sevgi ve fedakarlıkları ile yaşamımızı güzelleştiren kadınlarımız geleceğimizi şekillendiriyorlar. Kadınların, toplumun her alanında daha fazla var olmaları için desteklenmeleri gerekir. Tüm şoför camiası adına, yalnızca bir gün değil, her gün değer görmeyi hak eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA