8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda çalışan kadınlara çiçek verdi.
08.03.2020 11:52
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda çalışan kadınlara çiçek verdi.
Kaymakamlık makamında kamuda çalışan kadınlar ile bir araya gelen Akköz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Türk toplumunda kadının yerinin çok önemli olduğunu söyleyen Akköz, "Huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan kadınlarımızın her zaman hayatımızda yeri büyüktür." dedi.
Kadınların Cumhuriyetin kuruluşunda, cephede ve cephe gerisinde mücadele vererek erkeklerle omuz omuza etkin görevler aldığını aktaran Akköz, "Kadınlarımız sadece bir günde anılmamalı, her zaman saygı ve sevgiyle hak ettikleri değeri vermeliyiz. Bu vesileyle, kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaymakamlık makamında kamuda çalışan kadınlar ile bir araya gelen Akköz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Türk toplumunda kadının yerinin çok önemli olduğunu söyleyen Akköz, "Huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan kadınlarımızın her zaman hayatımızda yeri büyüktür." dedi.
Kadınların Cumhuriyetin kuruluşunda, cephede ve cephe gerisinde mücadele vererek erkeklerle omuz omuza etkin görevler aldığını aktaran Akköz, "Kadınlarımız sadece bir günde anılmamalı, her zaman saygı ve sevgiyle hak ettikleri değeri vermeliyiz. Bu vesileyle, kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Muhammed Burak, Kaymakamlık, Güncel
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