8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Çorum'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.
08.03.2020 12:16
Çorum 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Levent Tuzcu ve Çorum Barosu Başkan Yardımcısı Lale Koldaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve emekçi kadınlar için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce törene katılan kadınlara karanfil dağıtıldı.
Törenin ardından kentteki bir AVM'de Şiddeti Önleme Merkezi'nin standı ve kadın ressamların sergisi açıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Levent Tuzcu ve Çorum Barosu Başkan Yardımcısı Lale Koldaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve emekçi kadınlar için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce törene katılan kadınlara karanfil dağıtıldı.
Törenin ardından kentteki bir AVM'de Şiddeti Önleme Merkezi'nin standı ve kadın ressamların sergisi açıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Dünya Kadınlar Günü, Çorum, Güncel
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