8 Mart Dünya Kadınlar Günü
CHP Sivas Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Nergiz Akçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
08.03.2020 13:20
CHP Sivas Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Nergiz Akçay , 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Akçay, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyada kutlanan 8 Mart'ın özgürlük ve mücadele günü olarak Türkiye'de de kutlandığını söyledi.
Kadınların gününü tebrik eden Akçay, şunları kaydetti:
"Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde kadınlar üzerinden emek sömürüsü ve dünyanın her yerinde kadına yönelik cinsel şiddet ve cinayetler bütün acımasızlığı ile devam etmektedir. Şartlar ne olursa olsun kazandığımız hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Cinsiyet eşitliği sağlanana, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri son bulana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bizlere bugün birçok hakkımızı veren ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, tüm dünya emekçi kadınlarının gününü kutluyorum."
Akçay, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyada kutlanan 8 Mart'ın özgürlük ve mücadele günü olarak Türkiye'de de kutlandığını söyledi.
Kadınların gününü tebrik eden Akçay, şunları kaydetti:
"Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde kadınlar üzerinden emek sömürüsü ve dünyanın her yerinde kadına yönelik cinsel şiddet ve cinayetler bütün acımasızlığı ile devam etmektedir. Şartlar ne olursa olsun kazandığımız hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Cinsiyet eşitliği sağlanana, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri son bulana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bizlere bugün birçok hakkımızı veren ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, tüm dünya emekçi kadınlarının gününü kutluyorum."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Akçay, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış