Menü
Haberler ›› Güncel ››8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Güncel

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kırklareli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

08.03.2020 13:24
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Kırklareli 'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Anneler Derneği Başkanı Aynur Yadalı, burada yaptığı konuşmada, kadınların yeryüzündeki en kutsal varlıklardan olduğunu söyledi.
Kadınların sevginin, fedakarlığın ve hoşgörünün sembolü olduğunu belirten Yadalı, kadının her zaman saygıdeğer varlık olarak bilinmesini istediklerini belirtti.
Kadınların bir mimoza çiçeğine benzediğini belirten Yadalı, "Mimoza mart ayında açan bir çiçektir. Sarı rengi ile neşe saçar, kokusuyla çevresindekileri büyüler. Kadınlar bir mimoza çiçeği gibidir. Kadınlar, sevgisi, neşesi, fedakarlığı ve hoşgörüsüyle çevresine güzellik katar. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." diye konuştu.
Törene, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu ile Anneler Derneği üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kırklareli, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı Güncel
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı