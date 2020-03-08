8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.
08.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:17
Tunceli 'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği etkinlik için Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya gelen kadınlar, çeşitli sloganlar atarak Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada toplanan gruplar adına yapılan ortak basın açıklamasının ardından kadınlar halay çekerek günü kutladı.
Müzik dinletisi ile sona eren etkinliğe, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı.
Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği etkinlik için Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya gelen kadınlar, çeşitli sloganlar atarak Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada toplanan gruplar adına yapılan ortak basın açıklamasının ardından kadınlar halay çekerek günü kutladı.
Müzik dinletisi ile sona eren etkinliğe, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Tunceli, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Güncel
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz
Güncel
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Güncel
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti