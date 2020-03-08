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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

08.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:17
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Tunceli 'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği etkinlik için Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya gelen kadınlar, çeşitli sloganlar atarak Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada toplanan gruplar adına yapılan ortak basın açıklamasının ardından kadınlar halay çekerek günü kutladı.
Müzik dinletisi ile sona eren etkinliğe, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Tunceli, Güncel
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