8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
08.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:54
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çolakbayrakdar, mesajında, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Kayseri 'de kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kadınlarımız bizim için bir gün değil, her gün değerli, her gün takdire şayandır. Çünkü, kadın bizim için annedir, eştir, evlat ve baş tacıdır. Hayatın her alanında var olan kadınlarımız için ne yapsak azdır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan kendilerini geliştirerek, meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan ve Erciyesevler tesisleri olmak üzere toplam 28 modern tesisi kadınlarımızın hizmetine sunduk. Tesislerimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve aileleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
Çolakbayrakdar, mesajında, eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Kayseri 'de kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Kadınlarımız bizim için bir gün değil, her gün değerli, her gün takdire şayandır. Çünkü, kadın bizim için annedir, eştir, evlat ve baş tacıdır. Hayatın her alanında var olan kadınlarımız için ne yapsak azdır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan kendilerini geliştirerek, meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan ve Erciyesevler tesisleri olmak üzere toplam 28 modern tesisi kadınlarımızın hizmetine sunduk. Tesislerimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve aileleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Etiketler : Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Kadınlar Günü, Kocasinan, Kayseri, Güncel
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