8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği, " Gaziantep 'in yaşam alanı" Sanko Park Alışveriş Merkezi iş birliği ile Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gazeteci Ayşe Arman'ı ziyaretçilerle buluşturdu.Sanko Park Alışveriş Merkezi birinci kat etkinlik alanında düzenlenen etkinliğe, Gaziantep Valisi Davut Gül ile eşi Gülden Gül, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu ile eşi Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hale Konukoğlu, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, İşletme Müdürü Taner Neng ile Empati Yönetim Kurulu Üyeleri ve ziyaretçiler katıldı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Arman, "İyilik Bulaşıcıdır" sloganı ile yapmaya başlayıp, dünya genelinde satılan ve geliri ile sosyal sorumluluk projelerine destek sağlayan, adını iyilikler yapmış, hayatlar kurtarmış Kızılderili kadın kahramandan alan, "Sakajewa İyilik Kolyeleri"nin hikayesini anlattı."İçimizdeki gücün farkında olalım"Sözlerine Hale Konukoğlu ve Empati Derneği ekibine teşekkür ederek başlayan Ayşe Arman, "Gaziantep'te müthiş eğitimli insanlarla tanıştım. Ben dünyayı kadınların değiştireceğine inanıyorum. Çünkü kadın enerjisine, kadının üretici gücüne, duygusal zekasına, şefkatine, vicdanına, merhametine, pek çok şeyi bir arada yapabilme kapasitesine inanıyorum" dedi.Arman, "Sadece 8 Mart'ta değil, her fırsatta yaşasın kadınlar diyorum. Sadece iş yapmıyoruz, sadece kariyer yapmıyoruz. Biz aynı zamanda bütün bir hayatı idare ediyoruz. Kadının pek çok kimliği var. Biz anneyiz, mühendisiz, mimarız, eczacıyız, alışveriş merkezi çalışanıyız, eşiz, evladız. Kadına şiddete dur demek gerekiyor. Kadınlar birbirinin kurdu değil, kız kardeşi olsun, içimizdeki gücün farkında olup böyle yaşayalım." ifadelerini kullandı.Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hale Konukoğlu ise Gaziantep'e iki okul kazandırdıklarını anımsatarak, "En büyük gururumuz bu şehre iki okul kazandırmamızdır" şeklinde konuştu.Gazianteplilerin nerede ve kadar eğitim alırsa alsın, şehrine dönüp, yatırımcı kimliğine büründüğünü ve doğup büyüdüğü toprakları sahiplendiğini kaydeden Konukoğlu, "İyilik kolyelerini iki sene önce başlattık. İyilik kolyeleri aslında sembolümüz oldu. Bir kolye, bir burs ve bir umut adı altında bir kampanya başlattık" anımsatmasını yaptı.Konukoğlu, katılımcılara teşekkür edip, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerini sonlandırdı.Ayşe Arman ile Hale Konukoğlu, katılımcılara soru sorarak doğru yanıt verenlere iyilik kolyeleri armağan etti.SANKO Park2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır.Sanko Park'ın bir çok markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.Sanko Park'ta, 3 bin 389 metrekare alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan onlarca sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor. - GAZİANTEP

