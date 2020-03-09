8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir program düzenlendi.
09.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:37
VAN (İHA) – Van 'ın Özalp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir program düzenlendi.
Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Özalp Aile Destek Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle program düzenlendi. Özalp Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulunun konferans salonunda düzenlen etkinliğe ilçede ikamet eden çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe katılan kadınlara konferans salonunun girişinde hediyeler takdim edildi. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Özalp Aile destek Merkezi öğrencileri tarafından şiir okunması, şarkı seslendirilmesi ve halk oyunları gösterisinin ardından program sona erdi. - VAN
Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Özalp Aile Destek Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle program düzenlendi. Özalp Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulunun konferans salonunda düzenlen etkinliğe ilçede ikamet eden çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe katılan kadınlara konferans salonunun girişinde hediyeler takdim edildi. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Özalp Aile destek Merkezi öğrencileri tarafından şiir okunması, şarkı seslendirilmesi ve halk oyunları gösterisinin ardından program sona erdi. - VAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Özalp, Van, Güncel
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