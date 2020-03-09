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8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

09.03.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:37
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
VAN (İHA) – Van 'ın Özalp ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Özalp Aile Destek Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle program düzenlendi. Özalp Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulunun konferans salonunda düzenlen etkinliğe ilçede ikamet eden çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe katılan kadınlara konferans salonunun girişinde hediyeler takdim edildi. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Özalp Aile destek Merkezi öğrencileri tarafından şiir okunması, şarkı seslendirilmesi ve halk oyunları gösterisinin ardından program sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Özalp, Van, Güncel
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