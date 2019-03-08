08 Mart 2019, 18:51
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Florya'da Kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Florya

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in davetiyle Florya'da kutlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in davetiyle Florya'da kutlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe, futbolcuların, idari ve teknik ekip ile tesis çalışanlarının eşleri katıldı.

Fatih Terim'in günün anlamına ilişkin konuşmasıyla başlayan organizasyonda yemek servisi futbolcular tarafından yapılırken, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın eşi Patricia'nın doğum günü için de pasta kesildi.

Gün anısına futbolcu ve çalışanların eşlerine forma hediye edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı. Fatih Terim, Dünya Kadınlar Günü, Spor
Kaynak: AA


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