8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Florya'da Kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in davetiyle Florya'da kutlandı.<br><br>Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe, futbolcuların, idari ve teknik ekip ile tesis çalışanlarının eşleri katıldı.<br><br>Fatih Terim'in günün anlamına ilişkin konuşmasıyla başlayan organizasyonda yemek servisi futbolcular tarafından yapılırken, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın eşi Patricia'nın doğum günü için de pasta kesildi.<br><br>Gün anısına futbolcu ve çalışanların eşlerine forma hediye edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.