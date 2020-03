8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kupası ile kutlanacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile İspanya'dan Atletico Madrid'in kadın takımı, yarın Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek."Vodafone Kupası" adıyla düzenlenen organizasyonun tanıtımı için Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Engin Aksoy ve Meltem Bakiler Şahin ile siyah-beyazlı ekibin kaptanı Esra Erol'un katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, yarın keyifli bir maçın oynanacağını belirterek, "Beşiktaş'ın kadın futbol takımı var. Her zaman olduğu gibi bu konuda da öncü bir kulübüz. Olimpiyatlara ilk kadın sporcu gönderen kulüp Beşiktaş'tır. Onur madalyasını müzemizde gururla taşıyoruz." dedi.Kadınların olmadığı yerde dünyanın duracağını vurgulayan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:"Annelerimiz, kızlarımız, eşlerimiz, hepimiz için kadınlarımız kıymetli ve değerli; iyi ki yanımızdalar. Onlara hayatları boyunca başarı diliyoruz, mutluluk diliyoruz. Onlar mutlu olunca biz mutlu oluyoruz. Kadınların başarılarıyla Türkiye'ye çok katkı yapacaklarına eminim. Vodafone da yanımızda durdu. Bu projeyi organize etmelerinden duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Beşiktaş camiası adına kendilerine teşekkür ediyorum."Passolig kart sahibi taraftarlar arasında Beşiktaşlı kadın taraftarın çok olduğuna dikkati çeken Çebi, "Bu, kadınların Beşiktaş'a verdiği değeri gösteriyor." ifadesini kullandı.Çebi, bağış kampanyasında Vodafone'un katkısının ne olacağı sorusunu ise "Kampanyada Vodafone ile iş birliğimiz olacak. Bu işin operasyonel tarafında beraber yürüyeceğiz. Verecekleri hizmet bile maddi katkıları kadar önemli olacak." diye yanıtladı.Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan ise kadın futbol takımının başarılarına dikkati çekerek, "3 büyük kulüp içinde kadın futbol takımını kurmada öncü olduk. Çok şanslı bir kulübüz. Hem futbol takımımızın hem amatör şubelerimizin maç sonuçlarını bire bir takip eden bir başkanımız var. Beşiktaş olarak kadınların sahada yer alması için öncü olmaya devam edeceğiz. Kadınlar günü sadece bir gün kutlanacak değil, sadece 8 Mart'ta sembolik olarak kutluyoruz." diye konuştu.Deegan: "Bu kez kadın futbolu için güçlerimizi birleştiriyoruz"Colman Deegan ise teknolojiyi insanların hayatını iyileştirmek için kullanmak istediklerini vurgulayarak, "Beşiktaş ile bu kez kadın futbolu için güçlerimizi birleştiriyoruz." dedi.Herkesi kapsayan bir dijital toplum hedeflediklerini kaydeden Deegan, "Cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Futbol erkek işidir demek, yanlış. Kadınlar da en az erkekler kadar iyi futbol oynayabilir. Vodafone Kupası'nda bunu hep birlikte göreceğiz. Takımlarımıza başarılar diliyorum. Sayın Başkan'a ve Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Kadın futbolunu desteklemeye devam edeceğiz. Futbolda 'Ben Varım' diyen kadınların yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.Aksoy: "Her zaman cinsiyet eşitliğini ön plana alıyoruz"Engin Aksoy, hem sporu hem sosyal sorumluluğu barındıran çok önemli bir projeye imza attıklarını söyledi.Kadınların futboldaki varlığına dikkati çekmek için Vodafone Kupası'nı düzenlediklerini anlatan Aksoy, şöyle konuştu:"Vodafone Kupası, şirketimizin amaç odaklı vizyonundan yola çıkan bir etkinlik. Bu projenin en önemli yanı, herkes için kapsayıcı olma ve toplumda geride kalanları da göz önünde bulundurma zorunluluğunu hatırlatma misyonumuzu desteklemesi. Kadınların güçlenmesine ve cinsiyet eşitliğine yönelik pek çok projeye imza attık. Her zaman cinsiyet eşitliğini ön plana alıyoruz. Her süreçte kadınları öncelikli hale getiriyoruz. Vodafone Kupası, dünyada başlattığımız bir etkinliğin parçası. Bugün itibarıyla Vodafone Grubu, dünyada Change The Face etkinliği başlatıyor. Kadınların dünyadaki varlığına dikkati çeken bir proje.""Futbolda ben varım" diyen tüm kadınları desteklediklerini anlatan Aksoy, "Yıllarca kadınlar futboldan uzak kaldı. Toplumda yerleşik olan bu cinsiyet ayrımcılığının önüne geçmek istiyoruz. Bunun değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Vodafone olarak bize çok önemli görev düştüğüne inanıyoruz. Kurulduğu günden beri Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na destek veriyoruz. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, futbolun erkek işi olduğu yönündeki hakim düşünceyi kırmak için çok önemli adım. Beşiktaş'ı da vizyoner yaklaşımından dolayı kutluyorum. 'Futbol erkek oyunudur' şeklinde kodlanan bir alanda cesurca destek vermek hepimizin görevi. Beşiktaş bu algıyı kırmak için sahada mücadele ediyor. Bugüne kadar çok önemli başarılara imza attı." değerlendirmesinde bulundu.Daha önce "Geleceğin Kara Kartalları" projesiyle Beşiktaş altyapısına oyuncu kazandırdıklarını ve bunlardan birinin de kadın futbolcu olduğunu hatırlatan Aksoy, bunu devam ettirmek istediklerini ve Vodafone Kupası'nın bu anlamda önemli bir farkındalık oluşturacağını dile getirdi.Kadın futbolunu desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Aksoy, "Atletico Madrid'i buraya getirmek dikkati çekmek içindi. Bu organizasyon tekrar yapılabilir. Türkiye'deki kadın futbolunu ve Beşiktaş'ı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Beşiktaş ile gönül ortaklıklarının 2013'te başladığını hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:"Vodafone Park, Türkiye'nin akıllı tek stadı. Beşiktaş ile iş birliğimizin 3 ayağı bulunuyor. Stat isim anlaşmamız 2023'e kadar ve artı 5 yıl opsiyonlu olmak üzere devam ediyor. Forma göğüs isminin dışında Beşiktaş Kara Kartal hareketi var, çok önemli gelir kalemi. Önümüzdeki dönem bunu büyütmeyi düşünüyoruz. Kulüp için kalıcı bir gelir yaratmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Beşiktaş'a desteğe devam ediyor olacağız. Bir de Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na destek veriyoruz. Önümüzdeki dönem bu iş birliği sürecek."Meltem Bakiler Şahin de kadına önem veren bir şirket olduklarını vurgulayarak, "Kadınlara eşit imkanlar tanıyan bir şirket olarak gurur duyuyoruz. Vodafone Türkiye olarak herkesin eşit olarak olanaklardan faydalanabildiği toplum hayal ediyoruz. Her pozisyonumuzda şirket içinde çok kültürlülük ve çeşitlilik alanında projelere imza atıyoruz. İşe alımlarda yüzde 50, yüzde 50 kadın erkek oranını gözetiyoruz. Tüm telekomünikasyon alanında kadın oranı yüzde 23, Vodafone'da bu yüzde 42 düzeyde. Orta ve üst düzeyde bu oran yüzde 37'ye yaklaşıyor. Kadın oranında eşit seviyeye getirecek bir uygulama hayata geçiriliyor. Grubumuz, kariyerine ara veren kadınları tekrar kariyer hayatına başlatmak üzere bir program başlattı. Bu yılın sonuna kadar 26 ülkede bin kadına ulaşılması hedefleniyor." diye konuştu.Dünyada en önemli konulardan birinin aile içi şiddet olduğuna dikkati çeken Şahin, "Global olarak aile içi şiddet prosedürünü hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de bu mevcut. 10 güne kadar ücretli izin, finansal destek, çalışana özel 7/24 aile içi şiddet hattıyla çalışanlarımızın yanında bu gibi durumlara maruz kalan veya yakınları maruz kalan çalışanlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.Şahin, yarınki maçın kadınların varlığına dikkati çeken bir organizasyon olacağını sözlerine ekledi.Esra Erol: "Takım olarak sosyal bir misyon üstlendik"Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Kaptanı Esra Erol, cinsiyetçi ön yargıları kırmak istediklerini belirterek, "Takım olarak sosyal bir misyon üstlendik. Sponsorumuz Vodafone'a teşekkür ediyoruz. 'Futbolda ben de varım' diyen kızlarımıza destek vermesi çok önemli. Beşiktaş olarak Atletico Madrid ile oynayacak olmanın heyecanı içindeyiz." ifadelerini kullandı.Yarınki karşılaşmada takımı en çok motive edecek konunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle oynanması olduğunu anlatan Esra Erol, "Dünyadaki tüm kadınlar için oynayacağız. Kadınlarımızın her alanda var olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Beşiktaşlı futbolseverleri ve tüm halkımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Maç ücretsiz olacakVodafone'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Beşiktaş Kulübü ile düzenlediği Vodafone Kupası'nda stada girişler ücretsiz olacak.Beşiktaş ile Atletico Madrid kadın takımları, saat 17.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.Vodafone ayrıca, maça gelen her bir kişi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısına destek olacak.Mücadele Vodafone TV'den de canlı yayımlanacak. Maçın ücretsiz biletleri Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek.Cinsiyetçi algıyla mücadeleVodafone Kupası, Vodafone Grubu'nun tüm dünyada başlattığı "Ben Varım" hareketi kapsamında düzenleniyor.Bu arada, Beşiktaş iş birliğiyle Türkiye'de kadın futbolu yetenek taraması yapmayı planlayan Vodafone, kendi bünyesinde de bir kadın futbol takımı kurarak İstanbul Kupası'na katılacak.