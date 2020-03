8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri - Dünya Kadınlar Günü şiirleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ile hayatınızdaki tüm kadınların, kadınlar gününü WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden kutlayın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyada ilk kez resmi olmasa da 1909 yılında kutlandı ve Türkiye'de ise 1921 yılında kutlanmaya başladı. Kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi ve farklı alanlardaki başarılarının kutlanması için her yıl 8 MÖart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Sadece bugün değil her gün kıymetli olduğunu hissettirelim onlara…8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşIarı. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.

Kadın annedir, kadın evi yuva yapandır, kadın iş kadınıdır, kadın emektar'dır. Kadınlarımızın kıymetini bilelim. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun…

Bir kadının ne dediğine değil, ne demek istediğine kulak ver. Çünkü onlar, kimse kırılmasın diye bazı şeyIeri söylemezler.

Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür. Kadınlar gününüz kutlu olsun...

"Mü'minlerin îmân bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır." (Tirmizî, Radâ` 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; İbni Mâce, Nikâh 50)

Bütün gece ağlamaktan helak olup ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi güne devam eden canlıya kadın denir. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir kadının suskunluğudur. Kadınlar günün kutlu olsun.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz.. Onlar hayatımızın anlamı.. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Toplumun beklentilerinin ışığınızı azaltmasına izin vermeyin. Kendinizi sevin, sevgi ve ışığa layık olduğunuzu bilin ve sesinizin önemli olduğunu anlayın! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Ben gülümsediğim de benimle gülümseyen, ağladığımda benimle ağlayan muhteşem kadın. Sen benim için hem bir anne hem de mükemmel bir arkadaşsın. Kadınlar Günün kutlu olsun anneciğim!

Her kadın bir annedir.. ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle.. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadınlar günün kutlu olsun!

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim...

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

"Dünyada her şey kadının eseridir." – Mustafa Kemal Atatürk Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!" – Mustafa Kemal Atatürk

"Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir." - Mustafa Kemal Atatürk

"Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı." - Robin Williams

"Kadınlar ile ilgili yapılabilecek üç şey vardır. Onu sevebilir, onun için acı çekebilir ya da onu edebiyata çevirebilirsin." - Henry Miller

"Kadın; bilmeyene 'nefs', bilene 'nefes'tir." – Şems-i Tebrizi

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. - Mustafa Kemal Atatürk

"Sevmekte kadınlar profesyonel, erkekler ise amatördür." - Francois Truffaut

"Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır, anlamak için değil." - Oscar Wilde

"Bir kadına doğru ayakkabıları verirseniz dünyayı bile fethedebilir." - Marilyn Monroe

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ŞİİR

Dünya Kadınlar gününe renk katacak birbirinden güzel ve anlamlı şiirleri derledik. İşte 8 Mart kadınlar günü şiirleri:

NEHİR BOYUNCA KADINLAR GÖRDÜM

Bir gün sizin de yolunuz düşer memlekete

Siz de görürsünüz bunları kadınlarda

Ödevleri yenilmek olan hep

Bıçakla kemik arasında

Susmakla ağlamak arasında

Yenilmek

Kadınlar

Cemal Süreyya

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Şiirleri için tıklayın...

GÖZLERİ SİYAH KADIN

Gözleri siyah kadın o kadar güzelsin ki

Çok sevdiğim başına yemin ediyorum ben

Koyu bir çiçek gibi gözlerin kapanırken

Bir dakika göğsünün üstünde olsa yerim

Ömrümü bir yudumda ellerinden içerim

Gözleri siyah kadın o kadar güzelsin ki…

Nazım Hikmet

KADINLAR SONBAHAR ŞİİRİ

Kadınlar sonbahar yapraklarını dökmeye başlar

Titrek dudaklarında sarışın bir keder

Nabız kaybolur kan susar dolaşım yavaşlar

Sisli bir nebuloz gökte yazılmamış şiirler

Dargın sevgililer yalnızlıklarına uzaklaşıyor

Anlaşılmaz çocukluğun ortaokullarından ders zilleri

Kilitli defterlerde kurutulmuş menekşeler

Tehlikeli yolculukların kanat çırpan mendilleri

Sazdan saza azalan hicranlı köçekçeler

Dünkü delikanlıları yaşlılığa taşıyor

Eylül şehirleri yağmurlu gürültülerle alır yerlerini

Deniz kahvelerinde son kadehlerde bulutlar birikir

Ilık bir aydınlıkla yıkayıp yorgun ellerini

Görgülü ihtiyarlar bir bir ortalıktan çekilir

Yaşlandıkça insan dünya başkalaşıyor.

Atilla İlhan